В Воронеже определили победителей футбольного корпоративного Кубка Черноземья-2023

Победители радовались от всей души. Фото: предоставлено организаторами турнира.

28 января в Воронеже состоялся третий ежегодный турнир по футболу «Зимний корпоративный Кубок Черноземья-2023». Первенство среди ведущих российских компаний на этот раз объединило представителей нескольких отраслей: аграрной, промышленной, строительной, банковской, топливно-энергетической, торговой, транспортной, фармацевтической.

Кроме воронежских коллективов, в турнире участвовали гости из Липецка, Белгорода, Курска, Тамбова, Старого Оскола, Россоши. Причем не только «старые знакомые», но и амбициозные дебютанты.

На торжественном открытии соревнований выступил руководитель «Лиги Чемпионов Бизнеса» Кирилл Михайлов и один из лучших защитников воронежского «Факела» за всю историю, Александр Бескровный. Они пожелали футболистам успехов и красивой искрометной игры. Ровно в 9.50 раздался стартовый свисток, и с первых же секунд игра захватила зрителей. Каждый матч нес в себе интригу и не давал скучать.

На предварительном этапе все команды были разбиты жеребьевкой на четыре группы. Каждый играл с каждым. На втором этапе сильнейшие разыграли между собой большой и малый Золотые кубки. Кому повезло меньше, боролись за Серебряные кубки, кто занял в группах последние места – за Бронзовый.

Места на турнире в итоге распределились так:

ЗОЛОТОЙ КУБОК

1. ЛебедяньМолоко

2. Сибагро

3. Евроцемент

4. Канцлеръ

МАЛЫЙ ЗОЛОТОЙ КУБОК

1. ДОМ.РФ

2. Агрострой

3. ЭФКО

4. Тамбовский бекон

СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

1. Черкизово

2. Л-ПАК

3. ЕТМ

4. ГК Развитие

МАЛЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

1. Hoff

2. Магнит

3. ЭкоНива Черноземье

4. Липецкпрофиль

БРОНЗОВЫЙ КУБОК

1. ВТБ

2. Минудобрения

3. Воронежский трансформатор

4. АРХБУМ

Лучшими на турнире стали четыре игрока. Из них двое представляют команду «Евроцемент». Лучшим вратарем стал Евгений Бражников. А самым эффективным ассистентом – Алексей Иванов. Лучшим бомбардиром стал Дмитрий Голиков («ЛебедяньМолоко»). А самым «крутым» игроком турнира признали Виталия Хахубию из команды «Черкизово».