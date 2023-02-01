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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 17:14

В Воронежской области руководитель школы незаконно начислила себе премии на 60 тысяч рублей

Аферисткой оказалась сотрудница образовательного учреждения в Богучарском районе
Юрий КОЗЛОВ
51-летняя женщина начисляла себе незаконные премии в течение всего 2020 года.

51-летняя женщина начисляла себе незаконные премии в течение всего 2020 года.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Богучарские полицейские раскрыли аферу 51-летней местной жительницы. В ходе следствия стражи порядка выяснили, что женщина, занимавшая руководящую должность в одной из районных школ, с января по декабрь 2020 года незаконно присвоила более 60 тысяч рублей. Она оформляла документы, по которым ежемесячно получала незаконные премии.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Женщине грозит до шести лет лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.