В Воронеже гость, пристававший к женщине приютившего его друга, получил удар ножом

За удар ножом неблагодарного гостя 35-летний мужчина может отправиться в колонию на десять лет. Фото: из архива «КП»

На днях в реанимацию воронежской больницы попал 36-летний житель Левобережного района. Полицейские выяснили, как он получил тяжелые травмы. Оказалось, что раненый мужчина не заслуживает особого сочувствия.

Этот субъект напросился в гости к своему 35-летнему приятелю-сварщику, живущему на улице Туполева со своей 36-летней гражданской женой. Он задержался у этих гостеприимных людей 2,5 недели. 29 января трое друзей ужинали на кухне, сопровождая этот процесс выпивкой. Хозяин квартиры на несколько минут вышел. А когда вернулся, опешил. Гость нагло приставал к его женщине.

Сварщик ударил вероломного гостя два раза рукой по лицу. А потом схватил кухонный нож и ударил им неблагодарного приятеля. Тот упал на пол. Хозяин квартиры сам вызвал скорую. А его гражданская жена, имеющая медицинское образование, оказала раненому первую помощь.

- В отделе полиции сварщик признал свою вину. Мужчина сказал, что не сдержался, его захлестнули ревность и гнев. В Левобережном районном суде приняли решение об его аресте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание, грозящее мужчине, - десять лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Что тут скажешь? Нужно лучше выбирать себе друзей…