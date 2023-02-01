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НовостиОбщество1 февраля 2023 16:44

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности погоды из-за мокрого снега

Он может повредить деревья и провода
Олег КУЗНЕЦОВ
В мокром снеге приятного мало.

В мокром снеге приятного мало.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронежской области синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в среду, 1 февраля, в региональном гидрометцентре.

Опасность вызвана мокрым снегом, который может налипать на деревья и провода и приводить к их падению. А, значит, возрастает вероятность травмирования прохожих и отключения электричества. Также велика вероятность связанных с ухудшением видимости на дорогах ДТП.

Предупреждение прежде всего актуально для отдельных районов области. В Воронеже, согласно свежему прогнозу погоды, возможен лишь небольшой снег. О том, какую погоду синоптики ожидают в феврале в нашей области, смотрите здесь.