Мэр Воронежа: «Началась активная фаза строительства школы на улице Домостроителей»

Таким будет здание новой школы. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о ходе строительства школы в Советском районе на улице Домостроителей. В своем телеграм-канале градоначальник отметил, что сейчас работы там перешли в активную стадию.

– Как и те объекты, что пока проектируются на Покровской и Шишкова-Загоровского, эта школа возводится «под ключ». То есть и разработка документации, и строительство, и закупка оборудования – все идет в рамках одного контракта. Вначале мы планировали школу на 1500 мест, но во время создания проекта нашли техническую возможность увеличить ее вместимость до 1600 учеников без ущерба для комфортного обучения детей, – сообщил мэр.

Так будет выглядеть школьный двор. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Так будет выглядеть школа внутри. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

После прохождения проектом экспертизы началась подготовка котлована. Сейчас на площадке идут и монолитные работы, ежедневно там трудятся более 50 человек и вся необходимая техника. Проект предусматривает многофункциональное спортивное ядро: комбинированные площадки, футбольное поле с сектором для прыжков и беговой дорожкой. А также лекторий с амфитеатром для занятий на открытом воздухе и площадку для изучения правил дорожного движения.

Во дворе оборудуют большое спортивное ядро. Фото: с сайта мэрии Воронежа.