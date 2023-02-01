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НовостиОбщество1 февраля 2023 16:12

Мэр Воронежа: «Началась активная фаза строительства школы на улице Домостроителей»

Вадим Кстенин сообщил, что новое здание будет рассчитано на прием 1600 учеников
Олег КУЗНЕЦОВ
Таким будет здание новой школы.

Таким будет здание новой школы.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о ходе строительства школы в Советском районе на улице Домостроителей. В своем телеграм-канале градоначальник отметил, что сейчас работы там перешли в активную стадию.

– Как и те объекты, что пока проектируются на Покровской и Шишкова-Загоровского, эта школа возводится «под ключ». То есть и разработка документации, и строительство, и закупка оборудования – все идет в рамках одного контракта. Вначале мы планировали школу на 1500 мест, но во время создания проекта нашли техническую возможность увеличить ее вместимость до 1600 учеников без ущерба для комфортного обучения детей, – сообщил мэр.

Так будет выглядеть школьный двор.

Так будет выглядеть школьный двор.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Так будет выглядеть школа внутри.

Так будет выглядеть школа внутри.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

После прохождения проектом экспертизы началась подготовка котлована. Сейчас на площадке идут и монолитные работы, ежедневно там трудятся более 50 человек и вся необходимая техника. Проект предусматривает многофункциональное спортивное ядро: комбинированные площадки, футбольное поле с сектором для прыжков и беговой дорожкой. А также лекторий с амфитеатром для занятий на открытом воздухе и площадку для изучения правил дорожного движения.

Во дворе оборудуют большое спортивное ядро.

Во дворе оборудуют большое спортивное ядро.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На строительстве заняты более 50 человек, работает вся необходимая техника.

На строительстве заняты более 50 человек, работает вся необходимая техника.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.