Главой Рамонского района Воронежской области стал Роман Береснев

Роман Береснев. Фото: Администрация Рамонского района ВКонтакте.

В среду, 1 февраля, на заседании Совета народных депутатов Рамонского муниципального района народные избранники тайным голосованием выбрали главу местной администрации. Претендентов на эту должность было четыре:

директор «Воронежского областного центра информационного обеспечения АПК» Иван Подгорнов;

глава администрации Рамонского городского поселения Владислав Абдуллин;

депутат Совета народных депутатов Рамонского района от Яменского сельского поселения, генеральный директор ООО ЧОП «Ермак» Станислав Стародубцев;

глава Подгоренского района Роман Береснев.

Для финального голосования остались две кандидатуры: Иван Подгорнов и Роман Береснев. Депутаты прослушали программы развития района от этих двух кандидатов. И выбрали Береснева. Исход голосования сюрпризом не стал. Ранее кандидатуру Береснева поддержал губернатор Александр Гусев. Роман Николаевич приступит к исполнению обязанностей главы района с 3 февраля. Если не случится никаких ЧП, Береснев будет руководить районом пять лет.

Кстати, самое громкое ЧП в Рамонском районе было связано с предыдущим его главой Николаем Фроловым. В декабре 2019 года на него совершили покушение – в машину заложили взрывное устройство. Фролов получил осколочные ранения ног и попал в реанимацию местной больницы. Преступников так и не нашли. А Фролов не так давно стал чиновником областного масштаба, став заместителем руководителя департамента экологии Воронежской области.

Справка «КП»

Роман Береснев родился 26 октября 1978 года в хуторе Окраюшкин Подгоренского района. В 1999 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации юриста.

Начал свою трудовую деятельность в 1996 году на должности юриста. С 1996 по 1998 годы служил в армии.

С 1999 по 2000 годы работал слесарем-ремонтником в ОАО «Маслозавод Подгоренский».

С 2000 по 2002 годы был следователем Подгоренского РОВД Воронежской области.

В 2002 году стал главным специалистом-юрисконсультом отдела организационной работы и делопроизводства администрации Подгоренского района.

В 2005 году Романа Береснева перевели на должность начальника организационно-правового отдела.

В 2008 году его назначили руководителем аппарата администрации Подгоренского района.

В 2013-2020 годах Береснев был главой администрации Подгоренского муниципального района.

С 2020 года по настоящее время работал главой Подгоренского района.

Женат, воспитывает двух сыновей.