В Воронеже врачи удалили 15-летней девочке трехлитровую кисту

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Воронежские медики успешно провели уникальную операцию, удалив объемное образование у 15-летней девочки. Трехлитровую кисту вырезали у юной пациентки врачи областной детской клинической больницы №2, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Объемное образование в брюшной полости в декабре диагностировал у девочки детский хирург.

- Врачи в стационаре провели МРТ с контрастным усилением и выявили кистозное образование правых придатков матки объемом около трех литров. Оно занимало практически всю брюшную полость и сдавливало внутренние органы: мочеточники, мочевой пузырь, петли кишечника. Хирурги приняли решение о срочном вмешательстве, поскольку новообразование могло и дальше увеличиваться в размерах, продолжая сдавливать органы и сосуды, - рассказал заведующий общехирургическим отделением ОДКБ №2, детский хирург Антон Морозов.

Врачи полностью удалили новообразование, сохранив репродуктивную функцию организма, и наложили аккуратный косметический внутрикожный шов.

Девочку уже выписали.