Воронежцам бесплатно покажут фильм "Они сражались за Родину"

2 февраля воронежцы смогут бесплатно посмотреть легендарный фильм режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова.

Показ приурочен к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение стало переломным в Великой Отечественной войне, став примером несгибаемой воли, стойкости духа и героизма защитников Сталинграда, и изменив ход Второй Мировой.

Фильм покажут в модельной библиотеке №32 имени Троепольского (ул.Плехановская,15). Начало в 18.00, 12+