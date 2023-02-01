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НовостиЗвезды1 февраля 2023 13:49

Воронежцам бесплатно покажут фильм "Они сражались за Родину"

Кинопоказ приурочен к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

2 февраля воронежцы смогут бесплатно посмотреть легендарный фильм режиссера Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова.

Показ приурочен к 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение стало переломным в Великой Отечественной войне, став примером несгибаемой воли, стойкости духа и героизма защитников Сталинграда, и изменив ход Второй Мировой.

Фильм покажут в модельной библиотеке №32 имени Троепольского (ул.Плехановская,15). Начало в 18.00, 12+