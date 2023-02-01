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НовостиЗвезды1 февраля 2023 13:22

Воронежцам сыграют студенты музыкального колледжа

Послушать концерт можно в "Никитинке" бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

5 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет концерт студентов отделения духовых и ударных инструментов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей.

В программе прозвучат популярные произведения Вильгельма Поппа («Концертный вальс»), Александра Арутюняна («Концертное скерцо»), Вольфганга Амадея Моцарта (Концерт №3, ч. 3), Георгия Свиридова («Вальс» и «Романс» из фильма по повести Пушкина «Метель»), Сергея Рахманинова («Прелюдия»), Жака Делеклюза («Подражание №2»), Ленни Нихауза («Джазовая сюита»).

Концерт пройдет в главном корпусе "Никитинки" (пл.Ленина, 2), в лекционном зале четвертого этажа. Начало в 15.00, 12+