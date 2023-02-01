Новая часть мультика "Снежная Королева" воронежских аниматоров выйдет в прокат 16 февраля

фото анимационной студии "Воронеж"

Новая часть успешной франшизы воронежских аниматоров о Снежной королеве выйдет в кинопрокат 16 февраля. Об этом сообщила анимационная студия "Воронеж" (экс-Wizart animation).

Мультик получил название "Снежная Королева: Разморозка". В нем Герда и Кай придут на помощь Снежной волшебнице.

Фабула такова. Волшебные миры ждет разморозка! Озорная и смелая волшебница Айла, дочь Снежной Королевы, случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь чтобы спасти все миры от вечной зимы, Айла должна отправиться на поиски Кая и Герды, собрать команду верных друзей и научиться владеть своей магией. Вместе им предстоит захватывающее приключение, ведь настоящая дружба способна растопить любой лед.