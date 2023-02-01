В Воронеже на коррупционный беспредел в медучреждениях можно пожаловаться на приеме в прокуратуре

Алексей Кныш. Фото: Юрий КОЗЛОВ

10 февраля с 10.00 до 13.00 начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Воронежской области Алексей Кныш проведет личный прием граждан. Он будет посвящен вопросам профилактики коррупции в сфере здравоохранения.

Сейчас сотрудники областной прокуратуры проводят плановую проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в региональном департаменте здравоохранения и подведомственных ему учреждениях. В ее рамках выясняют правомерность расходования бюджетных средств, использования государственного имущества. А также проверяют соблюдение руководителями медучреждений здравоохранения области антикоррупционных обязанностей, запретов и ограничений, требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов медработников. Сведения, которые могут предоставить люди во время приема, в этой работе очень пригодятся.

Записаться на прием можно будет до 13.00 9 февраля по телефону 260-89-89.