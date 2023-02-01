В Воронеже у водителя, врезавшегося в стену дома, могут отобрать машину

Ночью 26 октября 2022 года 28-летний водитель "Киа-Рио", будучи пьяным, пошел на таран на стену жилого дома. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 1 февраля, сотрудники прокуратуры направили для рассмотрения в Ленинский районный суд уголовное дело 28-летнего водителя. 26 октября 2022 года около трех часов утра этот молодой человек врезался на своем «Киа-Рио» в стену дома в частном секторе на улице Одесской. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Капот "Киа" после удара о стену. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель тогда отказался от прохождения алкотеста, что по закону равносильно признанию в том, что он был пьян. За езду под мухой его ловили не раз. Оказалось, что он уже был лишен за это водительских прав на 1,5 года.

Суд наложил арест на автомобиль «Киа-Рио» пьяницы-рецидивиста. Есть большая вероятность, что машину и вовсе у него отберут. А самому любителю пьяной езды придется отвечать по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.