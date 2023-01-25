Мэр Воронежа Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев поздравили с Днем освобождения Воронежа

Сердечно поздравляем вас с 80-летней годовщиной освобождения Воронежа!

В суровые зимние дни 1943 года защитники нашего города после долгих и тяжелых оборонительных боев перешли в решительное наступление и с подошедшими частями Красной армии разгромили одну из самых боеспособных армейских групп Вермахта и германских сателлитов, освободив Воронеж, который стал неприступной крепостью на пути врага.

Чем больше проходит времени с тех героических времен, тем все более великим и масштабным видится подвиг защитников и освободителей нашего города.

Неистребимая сила духа, самоотверженность и мужество вели вперед наших солдат, отдавших свои жизни за будущее Воронежа, за мирную жизнь и свободу своей страны! Вечная им память и слава!

Мы помним и гордимся не только ратными победами воронежцев, но и их трудовым подвигом, когда из руин был восстановлен родной город. Это вдохновляет нас на новые проекты, помогает преодолевать трудности и идти вперёд!

Низкий поклон вам - защитники Воронежа и труженики тыла! С праздником, дорогие воронежцы!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев