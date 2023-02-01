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НовостиОбщество1 февраля 2023 12:39

Автоинспекторы помогли автоледи, у которой сломалась машина на воронежской трассе

Машину женщины доставили к станции техобслуживания
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Днем 31 января сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь жительнице Тулы, машина которой сломалась на трассе.

Автомобиль на аварийке автоинспекторы заметили около 13.00 на 514-м километре М-4 «Дон». 37-летняя автоледи сообщила полицейским, что направлялась из Тулы в Кантемировку на встречу к супругу, которого не видела несколько месяцев. Но неожиданно на приборной панели автомобиля загорелся индикатор давления масла, женщина испугалась и не знала, что делать.

Госавтоинспекторы помогли доставить неисправный автомобиль к ближайшей станции технического обслуживания.