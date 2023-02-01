Воронежская пенсионерка через суд добилась от УК компенсации ущерба за залитие квартиры

С управляющей компании взыщут сумму компенсации на ремонт квартиры жительницы Советского района. Свои права пенсионерке удалось отстоять с помощью прокурорских сотрудников.

В январе 2022 года квартиру женщины залило из-за прорыва системы холодного водоснабжения. Пенсионерка заключила соглашение с управляющей организацией о компенсации причиненного ущерба, которое подлежало исполнению в течение 90 дней. Но УК за этот срок обязательства по соглашению не исполнило.

- Прокуратура района направила в суд иск в интересах пенсионерки о взыскании с управляющей компании причиненного ущерба. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Воронежской области. - В минувшем году прокуратурой Советского района направлено в суд шесть исковых заявлений аналогичного характера в защиту жилищных прав граждан. Документы по уже рассмотренным заявлениям переданы на исполнение в отделение судебных приставов.