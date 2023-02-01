Под Воронежем появится парк ездовых собак

Соревнования ездовых собак регулярно проводят на "Олимпике", вскоре для них может появиться место и в Хохольском районе. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В парке «Белый колодец», расположенном в Хохольском районе, создадут новую привлекательную прежде всего для любителей ездовых собак локацию. О новом проекте рассказал управляющий партнер этого места для отдыха воронежцев и гостей нашего региона Сергей Слабунов.

Внутри «Белого колодца» появится еще один небольшой парк. В нем установят арт-объекты, вольеры с щенками хаски, фотозоны, детскую площадку и подиумы для собак. Также там сделают качели, а для создания особого колорита этого места еще и создадут кострище с очагом.

В парке сначала планируют разместить 30 собак. На них можно будет ездить, фотографироваться с ними, а также совершать активные прогулки вместе с братьями нашими меньшими. Любителям катания на ездовых собаках, конечно, будет удобнее зимой, но и летом по утрам промчаться с ветерком теоретически возможно. Днем в теплое время года и каюрам, и особенно их четвероногим друзьям просто будет очень жарко.

Новая локация будет называться «Ошка парк». Ошка – река, протекающая в республике Коми. А еще в переводе с мордовского это слово означает «священный». Видимо, название связано с тем, что именно в северных и восточных республиках России ездовой спорт на собаках наиболее популярен.