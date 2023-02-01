Доброволец из Воронежской области погиб в зоне СВО

фото из аккаунта администрации Лискинского района в соцсетях

Администрация Лискинского района сообщила о гибели при исполнении воинского долга в зоне СВО уроженца села Нижний Икорец. 44-летний Вугар Низами Оглы Агаев был смертельно ранен в бою в ЛНР.

Вугар Низами Оглы отправился добровольцем на один из самых сложных участков фронта в Луганской Народной Республике.

- По словам боевых товарищей, Вугар неоднократно в ходе выполнения сложных боевых задач, прикрывая собой, выводил из-под огня противника раненых товарищей. За проявленное мужество и героизм в ходе проведения СВО он награжден медалью «За отвагу», медалью Луганской Народной Республики и негосударственной наградой «Черный Крест». Указом Верховного Главнокомандующего, Президента РФ Владимира Путина представлен к награде «Орден Мужества» посмертно. Вечная слава и память Герою! – отметили в некрологе представители администрации Лисикнского района.