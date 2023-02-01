На развитие культуры Воронежской области в 2022-м направили более 270 млн рублей по нацпроекту

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В 2022 году на культурные проекты в Воронежской области в рамках профильного нацпроекта потратили более 270 млн рублей из федерального и областного бюджетов, сообщили в региональном департаменте культуры. Средства направили на создание комфортных условий для занятий творчеством, проведения досуга и на поддержку работников культуры.

В частности, начали строительство Центра культурного развития в Лисках и дома культуры в совхозе «Воробьевский». Новые современные ДК появились также в селах Староникольское Хохольского района и Верхняя Тойда Аннинского района. Сделали капремонт детской школы искусств в Новоусманском районе. В Подгоренском и Семилукском районах, а также в Воронеже создали три модельные библиотеки. В Бутурлиновском районе открыли виртуальный концертный зал, бутурлиновцы могут послушать шедевры классического и современного музыкального искусства из каталога Московской филармонии.

В музее Бунина заработал цифровой гид в формате дополненной реальности: если навести телефон на экспонат, имеющий метку с логотипом AR, бесплатное мобильное приложение распознает экспонат и расскажет о нем в деталях.

За 2022 год 624 работника культуры повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров. 4335 добровольцев работают в рамках программы «Волонтеры культуры».