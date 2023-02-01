Один из похитителей двух братьев под Воронежем получил 7 лет колонии строгого режима

Новоусманский райсуд отправил на 7 лет и 4 месяца в колонию строгого режима одного из похитителей двух братьев ради выкупа. Инцидент произошел в сентябре 2021 года в окрестностях села Парусное.

Как писал сайт VRN.KP.RU, двоих братьев 18 и 22 лет под предлогом заказа на отделку дома выманили на окраину села. Там незнакомцы скрутили их скотчем, засунули в их же «Ладу-Приору» (одного в салон, другого в багажник) и отвезли в лес, где запугивали. И одновременно потребовали выкуп в 1,13 млн рублей от родственников жертв. Парни чудом высвободились и убежали.

- 24-летний обвиняемый получил срок за похищение, вымогательство в особо крупном размере, а также за кражу имущества, ценностей и денег пострадавших на общую сумму 83 тыс рублей. Уголовное дело в отношении троих его соучастников в настоящее время продолжают рассматривать в суде, один находится в розыске, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.