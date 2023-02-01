Февраль в Воронежской области будет чуть теплее нормы

Снега все же обещают побольше, чем в январе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики дали прогноз погоды в Воронежской области на февраль. По температуре он не будет отличаться от обычных показателей для последнего месяца зимы – всего на 0,2 градуса теплее. В Воронеже обещают -5,5 градусов в среднем за сутки при норме в -5,7. По области, так как она у нас большая, будет большой разброс температур: от -4,7 до -6,2 градусов. Норма, для сравнения, от -4,9 до -6,4.

Метеорологи предполагают, что в феврале в Воронежской области выпадет 90 процентов осадков от нормы. В районах их уровень будет колебаться от 29 до 35 мм. Норма составляет от 31 до 39 мм. В Воронеже обещают еще меньше отклонений от многолетних значений. В столице Черноземья в феврале прогнозируют 35 миллиметров осадков при норме в 37 мм.

- Снега все же ожидаем побольше, чем в январе, когда его выпало всего половина от нормы, - добавил руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков.

Что же касается ближайших дней, то 2 и 3 февраля дневная температура будет колебаться от 0 до -1, а ночная держаться в районе -4.

4 и 5 февраля днем чуть похолодает – до -2…-3. А ночью в субботу обещают -4, а в воскресенье – аж -8.

Радует то, что все оставшиеся дни недели, кроме воскресенья, синоптики обещают небольшой снег. А, значит, будет меньше гололеда.