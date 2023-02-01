В Воронежской области на 42% выросла льготная ипотека

Фото управления Росреестра по Воронежской области Фото: Предоставлено

В воронежском управлении Росреестра сообщили, что показатели по льготной ипотеке в регионе продолжают расти. Так, в декабре было зарегистрировано 756 сделок, что на 42% больше чем в ноябре.

- Мы зафиксировали большой прирост по программе льготной ипотеки последние пару месяцев. Показатели сельской ипотеки тоже выросли, 6 новых сделок. Всего с момента начала действия госпрограммы оформлено 1255 сделки. Так же мы наблюдаем рекордные показатели по вводу жилья. Воронежская область стала единственным регионом в Черноземье, который ввел в 2022 году рекордные 1,92 млн квадратных метров жилья. Показатель вырос на 3,1%. По данным Сбербанка 85% от всех жилищных кредитов воронежцев оформлено с использованием льготных программ господдержки. Это признаки того, что рынок недвижимости в Воронежской области продолжает развиваться, а программы господдержки действительно работают, – прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.