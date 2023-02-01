Воронежец купил за 32 тысячи воздух вместо садовой мебели

58-летний воронежец лишился денег при попытке сэкономить на покупке садовой мебели.

На сайте бесплатных объявлений мужчина увидел красивые снимки плетеных предметов интерьера и к тому же по цене ниже, чем в других объявлениях. Он договорился о сделке, перевел продавцу 32 тыс рублей по указанным реквизитам. И стал ждать доставку. Однако мебель так и не привезли, а продавец перестал выходить на связь.

Всего за прошедшие сутки в полицию с заявлениями на действия дистанционных аферистов обратились 12 жителей Воронежской области. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 2,7 млн рублей.