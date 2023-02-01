Из воронежского «Факела» ушел защитник, забивший первый гол нашей команды в Премьер-лиге

Аслан Дашаев. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

«Факел» расторг контракт с 33-летним защитником Асланом Дашаевым. Сделали это команда и футболист по обоюдному соглашению.

- Принял такое решение, потому что в футболе иногда нужно менять обстановку, пробовать что-то новое. Хочу поблагодарить всех, с кем довелось встретиться в Воронеже. Руководство «Факела», игроки, тренерский штаб, персонал – всем спасибо, было очень приятно поработать вместе. И особая благодарность – болельщикам, в Воронеже особенная атмосфера на трибунах, – цитируют слова Аслана Дашаева перед уходом в группе «Факела» ВКонтакте.

В первом сезоне «Факела» в Премьер-лиге Аслан Дашаев открыл счет голам нашей команды, забив на выезде «Краснодару». Также он огорчил вратаря московского «Спартака» во встрече в рамках чемпионата в Воронеже. Увы, со своими непосредственными обязанностями Дашаев справлялся не так хорошо. Видимо, это и послужило причиной ухода.