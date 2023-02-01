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НовостиОбщество1 февраля 2023 9:36

На туристический курортный комплекс под Воронежем выделят около 8 миллиардов рублей

Он появится в Рамонском районе
Олег КУЗНЕЦОВ
На смену "дикого" отдыха на берегу реки может прийти элитный.

На смену "дикого" отдыха на берегу реки может прийти элитный.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошедшем в Минстрое России совещании обсудили перспективы реализации проекта строительства курортного комплекса «ЯМАНЬ SPA Resort». Новый курортный комплекс планируют построить на берегу реки Дон в Рамонском районе на особо охраняемой природной территории «Кривоборье». В нем планируют сделать два бассейна, аквапарк, создать зоны для лечения и рыбалки.

Деньги на курортный комплекс будут выделять в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также планируют привлечь финансирование со стороны инвесторов.

На совещании обсуждали некоторые детали финансирования. В частности, договорились о рассмотрении вопроса о выделении 700 миллионов рублей на строительство системы электроснабжения. Всего же на проект планируют потратить около 8 миллиардов рублей.