На туристический курортный комплекс под Воронежем выделят около 8 миллиардов рублей

На смену "дикого" отдыха на берегу реки может прийти элитный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошедшем в Минстрое России совещании обсудили перспективы реализации проекта строительства курортного комплекса «ЯМАНЬ SPA Resort». Новый курортный комплекс планируют построить на берегу реки Дон в Рамонском районе на особо охраняемой природной территории «Кривоборье». В нем планируют сделать два бассейна, аквапарк, создать зоны для лечения и рыбалки.

Деньги на курортный комплекс будут выделять в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также планируют привлечь финансирование со стороны инвесторов.

На совещании обсуждали некоторые детали финансирования. В частности, договорились о рассмотрении вопроса о выделении 700 миллионов рублей на строительство системы электроснабжения. Всего же на проект планируют потратить около 8 миллиардов рублей.