Воронежские следователи разберутся, почему инвалиду перестали выдавать бесплатные протезы

Воронежские следователи начали проверку по факту возможного нарушения прав инвалида в Каширском районе.

Отец пожаловался в Общероссийский народный фронт: его сына, являющегося инвалидом с детства, с мая 2021-го, то есть уже почти два года, не обеспечивают необходимыми медицинскими протезами, которые ранее предоставлялись ежегодно на бесплатной основе. Мужчина обращался в уполномоченные органы, но безрезультатно.

- В рамках проверки следователь опросит заявителя, должностных лиц, изучит медицинскую документацию. Будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.