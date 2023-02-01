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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 8:25

В Воронеже под окнами многоэтажки нашли тело молодого мужчины

На трупе повреждения, характерные для падения с высоты
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела молодого человека в Железнодорожном районе. Труп нашли 29 января около одного из домов на ул. Минской. Предположительно, 22-летний мужчина выпал из окна. Точную причину установит судмедэкспертиза.

- Следователь осмотрел место происшествия, опросил очевидцев. Тело погибшего, при осмотре которого обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Будут установлены все обстоятельств произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.