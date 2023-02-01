В Воронеже более 60% покупок оплачивается безналичным способом

Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и ресурса Чек Индекс, за год доля безналичных расходов выросла на 0,03 п.п., по сравнению с III кв. 2022 рост заметнее – 0,3 п.п.

Реже всего клиенты достают наличные из кошелька при походе в ресторан или кафе/столовую. В этих категориях доля безналичной оплаты в IV квартале составила 81% и 75% соответственно. Чаще всего наличными расплачиваются в магазинах у дома – там доля безнала составляет 63,7%. По итогам 2022 года Воронежская область показала увеличение доли безналичных платежей.

Воронеж вошел в топ-100 городов России, в IV квартале показав прирост доли безналичных расчётов. В 2022 г. продолжали активно развиваться интернет-платежи. По итогам года на долю онлайн-оплаты пришлось 26,8% всех безналичных платежей.

Особо впечатляющий рост в последние годы виден в категории непродовольственных товаров. Впечатляющий рост доли онлайн-оплат демонстрирует последнее время непродовольственная розница. Начиная с локдауна апреля 2020 г. и до сегодняшних дней, доля дистанционных платежей в этом сегменте выше, чем по всем категориям в торговом обороте.

Следует отметить, что пандемия в целом стимулировала рост как безналичных расчетов, так и онлайн-платежей, которые быстро проникают даже в такой консервативный сегмент как продовольственная розница. Хотя доля онлайн-оплат в этой категории составила на декабрь 2022 года 3,7%, за год она выросла на 37%.

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк: «Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы. Клиенты оплачивают товары и услуги бесконтактно, без использования карты, с помощью сервиса SberPay, технологии биометрии, а также благодаря платформе «Плати QR»