В Воронеже серийный нарушитель ПДД сбил на переходе женщину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, в которой пострадала женщина. Несчастную сбили утром 31 января на ул. 45-й Стрелковой дивизии.

Около 7.15, по предварительным данным полиции, 44-летний водитель «Лады Приора», следовавший со стороны ул. Антонова-Овсеенко, поворачивая налево на Беговую, на регулируемом пешеходном переходе нарушил очередность движения и сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый. Пострадавшую отправили в больницу.

- Инспекторы ДПС установили, что водитель за последний год 20 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За минувшие сутки на дорогах Воронежской области зарегистрировали 107 ДТП, в них получили травмы три человека.