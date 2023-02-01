В Воронежской области запускают программу реабилитации военных, вернувшихся из зоны СВО

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области завершается подготовка дорожной карты региональной программы реабилитации участников СВО и поддержки их семей. Она будет рассчитана на три года вперед, сообщило правительство региона. Комплекс будет включать медицинскую помощь, соцподдержку, психологическую реабилитацию, трудоустройство, правовые консультации и решение бытовых вопросов.

Вернувшиеся домой бойцы первым делом пройдут диспансеризацию в специальном отделе облбольницы №1. После чего их отправят по показаниям на реабилитацию. Это касается не только восстановления после тяжелых физических травм, с вернувшимися военными будут также работать психологи, чтобы восстановить их душевное здоровье.

Область займется и трудоустройством вернувшихся из зоны СВО. Им предложат хорошие вакансии, учитывая состояние здоровья. Займутся власти и решением бытовых вопросов семей военных.

Запланированы и масштабные меры соцподдержки семей мобилизованных, вернувшихся из зоны СВО. Им помогут как можно быстрее получить все положенные льготы и преференции в образовании, проезде и других сферах жизни. Все вопросы полагающихся выплат и других мер содействия бойцы смогут решить вместе с юристами бесплатно.