Воронежцев пригласили на концерт в библиотеку

4 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет юбилейный творческий вечер воронежского поэта, музыканта, лауреата российских и международных фестивалей авторской песни, руководителя поэтического направления арт-студии «Акколада» Владимира Сапанюка.

В программе «Стихи и музыка души моей» прозвучат стихи и песни «Скажи, поэт», «Воронежскому трамваю», «По сценарию», «Мой Воронеж», «Любовь, данная свыше», «Альтернатива», «Мой путь» и другие.

Концерт можно послушать бесплатно 4 февраля в 16.00 в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки». 12+