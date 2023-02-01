Под Воронежем в ДТП с пассажирским автобусом, "Вольво" и большегрузом пострадали два человека

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с пассажирским автобусом, которая произошла ночью 1 февраля в Кантемировском районе. Около 0.40 в селе Талы столкнулись автобус, легковушка и грузовик.

По предварительным данным полиции, 52-летний водитель автобуса «ИВЕКО» не учел безопасную дистанцию и врезался в «Вольво», иномарка в результате удара выехала на встречку и впечаталась в грузовой МАЗ.

В аварии травмы получили 31-летний водитель автомобиля «Вольво» и его пассажир. В автобусе на момент ДТП находились 50 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.