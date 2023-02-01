Воронежский водоканал дал воду в дом, жильцы которого пожаловались на ее ночное отсутствие

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

После того, как следователи заинтересовались ночным отсутствием с 18 января воды в доме на Домостроителей, 17, воронежский водоканал объяснил ситуацию.

- Ситуация со сниженным давлением воды в этот период коснулась верхних этажей домов, у которых нет собственных насосов либо подключения к ближайшим повысительно-насосным станциям. Причиной стал непредвиденный выход из строя ряда скважин на двух водоподъемных станциях. Кроме того, 17 и 18 января в ночные часы давление в части домов Советского района было дополнительно снижено для наполнения резервуаров водоподъемных станций. Такие меры были приняты на время нештатной ситуации, связанной с двойным повреждением водовода диаметра 700 мм в районе дома №4а по ул. Героев Сибиряков и №219 по ул. 9 Января, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Для нормализации давления специалистами водоканала были установлены более производительные насосы на скважинах и увеличена загрузка водоподъемных колонн. В настоящее время водоснабжение жилого дома на ул. Домостроителей, 17 осуществляется в полном объеме.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, следователи начали проверку ситуации, когда сидящие без воды несколько ночей жильцы пожаловались в соцсетях на бездействие коммунальных служб.