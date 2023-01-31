Воронежцы завоевали пять медалей на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе

Пять из 12-ти воронежских борцов стали призерами. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежец Степан Резницкий занял первое место в весовой категории до 130 кг. Вторыми финишировали наши земляки Николай Фомин (до 97 кг) и Никита Авдеев (до 87 кг). Бронзу завоевали Артур Вердян (до 72 кг) и Руслан Мамедов (до 60 кг).

- 12 борцов в составе сборной команды Воронежской области участвовали в первенстве, восемь дошли до финальных встреч, пятеро – в призах. Это не верх наших возможностей, но это то, насколько мы действительно готовы, - подвёл итог главный тренер сборной нашего региона Олег Дроздов. - Если бы жребий сложился иначе, медалей было бы, думаю, восемь. Трое ребят стали пятыми, все проиграли финалистам. Но те, кто прошёл отбор на первенство России, действительно, выступили на своём уровне. В общем, отборолись без неожиданностей – как приятных, так и неприятных. Резницкий выполнил норматив мастера спорта России – с первого раза, как только представилась возможность и позволил возраст. Основной старт, где проходит отбор в сборную России, в марте, в Бердске Новосибирской области. Все пятеро призёров входят в сборную страны, так что их задача – побеждать и укреплять позиции.