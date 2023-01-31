Воронежский Следком организовал проверку по факту отсутствия воды в доме N 17 на улице Домостроителей

В одном из региональных пабликов появилась информация, что в доме N 17 на улице Домостроителей в Воронеже в течение некоторого времени отсутствует вода в ночное время. Отмечается, что обращения в коммунальные службы и уполномоченные органы не дали результата.

Следственные органы СК РФ по Воронежской области по данному факту организовали проведение доследственной проверки. Об этом сообщает телеграм-канал регионального ведомства.

Следователи СК в рамках проверки дадут правовую оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании и ресурсоснабжающей организации, опросят жильцов дома, изучат необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.