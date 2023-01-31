В Воронеже бывший борец с коррупцией получил два года колонии за взятки

Сегодня, 31 января, Левобережный районный суд Воронежа признал бывшего начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области 43-летнего Сергея Пушкарского виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Как установлено судом, в феврале 2021 года Пушкарский знал, что его знакомый специализируется на выводе денег из легального оборота в нелегальный, потребовал от последнего денежное вознаграждение в размере одного процента от общей суммы обналичиваемых средств. За это он обещал исключить проверки со стороны подчиненных.

Кроме того, с февраля по март 2021 года под незаконным покровительством Пушкарского был заключен ряд фиктивных сделок между различными юридическими лицами для обналичивания денег, за что полицейский систематически получал в качестве взятки денежные средства на сумму свыше 80 тысяч рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 803 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на три года. Пушкарского, у которого еще есть время на подачу апелляции, взяли под стражу в зале суда.