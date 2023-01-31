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НовостиОбщество31 января 2023 14:38

В «ППК Черноземье» объяснили причину подорожания проезда до воронежских микрорайонов Дубовки и Машмета

Цены взлетели с нового года в 1,5 раза
Юрий КОЗЛОВ
Воронежцам в пределах города теперь уже точно выгоднее ехать на автобусах, чем на электричках.

Воронежцам в пределах города теперь уже точно выгоднее ехать на автобусах, чем на электричках.

Фото: из архива «КП»

В АО «ППК Черноземье» пояснили причины повышения в 1,5 раза цен на проезда на электричках до воронежских микрорайонов Дубовка и Машмет.

- Дело в том, что в 2021 году приняли решение предоставить скидку на проезд в пределах Воронежа. Была надежда, что удастся привлечь больше пассажиров за счет успешной конкуренции с автобусами. Однако желаемого результата эта мера не принесла, компания терпела убытки. Тем не менее в 2022 году тарифы оставались прежними. Их решили повысить только с начала 2023-го. При этом цены по сравнению с теми, что были без учета скидки, поднялись не более разрешенных региональным департаментом государственного регулирования тарифов 5,9 процентов. Теперь за 10 километров нужно платить 25 рублей 20 копеек, а за каждый последующий километр – 2 рубля 52 копейки, - рассказали в железнодорожной компании.