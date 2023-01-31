Под Воронежем собутыльники похитили две бутылки рома

В дежурную часть отдела МВД России по Новохоперскому району поступило сообщение от работницы одного из торговых точек о том, что двое мужчин открыто похитили со стеллажа две бутылки рома. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

По предоставленной сотрудниками магазина видеозаписи полицейские составили ориентировки на злоумышленников и передали их всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства был задержан ранее судимый 27-летний местный житель. Его подельник, 23-летний житель села Красное, был задержан спустя непродолжительное время на одной из улиц Новохоперска.

Задержанные пояснили, что им очень захотелось выпить крепкого спиртного, а возможности купить его не было, поэтому они и решились на преступление. На момент задержания похищенные бутылки были пусты. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.