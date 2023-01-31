Девушка из Воронежской области выиграла всероссийские соревнования по кикбоксингу

Вероника Журавлева на пьедестале. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Спортсменка из Новой Усмани Вероника Журавлева победила на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт» и «лоу-кик». Они проходили с 24 по 27 января в городе Суздаль Владимирской области. В них участвовали больше 450 спортсменов со всей России. Вероника Журавлева представляла на них спортивно-патриотический клуб «Русичи».

- Вероника заняла первое место и выполнила нормативы мастера спорта России. Тренирует спортсменку Иван Терешков, - сообщили в департаменте физкультуры и спорта Воронежской области.