Под Воронежем в аварии, где погибли четыре человека, обвиняют водителей двух автобусов

Автобусы после аварии. Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

Сотрудники прокуратуры Новоусманского района передали в суд уголовное делу двух водителей пассажирских автобусов. Их обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц».

Авария случилась 16 апреля 2022 года в 20.15 на 525 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе. Двухэтажный автобус «Сетра» рейса Элиста-Санкт-Петербург, которым управлял 45-летний шофер из Калмыкии, столкнулся с микроавтобусом «Форд». Им рулил 37-летний водитель, везший людей с работы на местном предприятии. Первый ехал из Москвы в сторону г. Ростова, второй во встречном направлении. В аварии погибли четверо пассажиров в «Форде», еще десяти причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия выяснили, что в ДТП виноваты оба водителя. Шофер «Сетры» проехал на красный свет и вовремя не затормозил. А водитель «Форда» с нарушением правил перестроился из одной полосы в другую, после чего стал поворачивать на перекрестке.

Вину признал только один из шоферов – мужчина, руливший «Фордом».

Уголовное дело будут рассматривать в Новоусманском районном суде. Обоим водителям грозит до семи лет лишения свободы.