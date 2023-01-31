Воронежский студент помог полицейским задержать автоугонщика

Из-за отсутствия паспорта сдать похищенный телефон у злоумышленника не получилось. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 30 января, в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу с сообщением об угоне автомобиля «Рено Логан» по телефону обратился взволнованный 22-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Мужчина сообщил стражам порядка, что 29 января около 15:00 подъехал на автомобиле, принадлежащем его 30-летнему другу, к собственному многоквартирному дому на Московском проспекте. Студент зашел в свой подъезд, при этом припарковав машину около дома. Поскольку молодой человек планировал вернуться быстро, автомобиль он оставил заведенным, при этом ключи находились в замке зажигания. Вернувшись, машины на прежнем месте уже не было. Но парень заметил, как «Рено» выезжает из придомовой территории, и проследовал за ним.

Автомобиль остановился в соседнем дворе, из него вышел угонщик и направился в ломбард. Студент подошел к машине, позвонил хозяину авто и сотрудникам полиции, а сам стал наблюдать за происходящим. Через некоторое время злоумышленник вышел из ломбарда и сам обратился к парню. Он поинтересовался, есть ли у него паспорт, и сможет ли он помочь сдать в ломбард телефон. Согласившись помочь, воронежец начал общаться со злоумышленником, затем дождался прибытия стражей порядка и помог задержать подозреваемого. Прибывшие правоохранители изъяли у угонщика ключи от автомобиля.

Сотрудники полиции выяснили, что 24-летний житель Калужской области на своем автомобиле ехал из Козельска Калужской области в Ростов. В ночное время 29 января он заехал в кафе, расположенное в Туле. Там, на стойке выдачи заказов он увидел телефон, который похитил, а затем проследовал по своему пути назначения. Не доезжая до Воронежа около 80 километров, его автомобиль сломался. Оставив транспортное средство, мужчина на попутном авто доехал до Воронежа, где стал искать ломбард. Проходя мимо дома по Московскому проспекту, козельчанин обратил внимание на «Рено», который стоял заведенным, а рядом никого не было. Он тут же сел в машину и поехал искать ломбард. Но из-за отсутствия паспорта сдать похищенный телефон у него не получилось, а вскоре прибыли сотрудники воронежской полиции, которые его задержали.

В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.