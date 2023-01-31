В Воронеже популярный отель переименовали «рокировкой» двух букв

Фото - "Яндекс. Панорамы"

Воронежский блогер Валерия Робустова обратила внимание на новое название отеля в центре города на улице Орджоникидзе. Раньше на его крыше красовалось название «Ramada Plazа», теперь же появилась надпись, в которой первые две буквы поменялись местами – «aRrmada Plazа».

Как оказалось, таким образом новый владелец заведения вышел из положения, когда турецкая компания расторгла с ним договор франшизы. Поскольку теперь использовать имя бренда нельзя, то руководство отеля нашло такое простое и беззатратное решение.