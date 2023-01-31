Воронежец выиграл чемпионат Липецкой области по горнолыжному спорту

Константин Толоконников. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

28 января на базе горнолыжного семейного комплекса «Hillpark» в поселке Большая Кузьминка Липецкого района прошел чемпионат Липецкой области по горнолыжному спорту. В нем участвовали и спортсмены из других регионов.

- Воронежскую область на соревнованиях представлял Константин Толоконников. Наш земляк-горнолыжник выступил на чемпионате просто отлично. Он сумел опередить всех соперников и занять первое место. И привез домой золото из соседнего региона, - сообщили в департаменте физкультуры и спорта Воронежской области.