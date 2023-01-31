В Воронеже нашли владельцев для 29 бездомных кошек

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

«Кошкин дом», расположенный по адресу ул. 25 января, 22 отметил полгода своего существования. За это время новых владельцев здесь нашли себе десятки кошек. Еще девять обитателей мяурума ждут своего хозяина прямо сейчас.

– На сегодняшний день можно говорить о 29 пристроенных питомцах, мы считаем, что это очень хорошая цифра для такого нового объекта, - рассказала вице-мэр Людмила Бородина. - Цель проекта – не только пристроить животных, но и при этом дать возможность людям побывать в таком уютном доме, где хозяевами являются кошки. Пообщаться с ними и понять, готов ли ты стать хозяином кому-то из них. Ведь у каждой кошки есть свой характер и свои особенности.

Брать постояльцев мяурума можно смело – все они проходят вакцинацию, стерилизацию и сдают анализы на все заболевания. Пока проходит обследование, кошкам нужна передержка. Если вы готовы взять на себя временные заботы о питомце, обратитесь к кураторам проекта. На весь период передержки вам предоставят корм и наполнитель для туалета.

– Это проект для людей с большим сердцем. Очень много сил в его реализацию вложила наша замечательная команда волонтеров, коллег, зоозащитников, инвесторов и активистов, благодаря которым мяурум продолжает существовать и набирает популярность среди горожан.

Кстати, в ближайшее время откроются еще два Кошкины дома в Коминтерновском и Левобережном районе.