В Воронеже автоледи на «Жигулях» врезалась в опору ЛЭП и в гараж

Автомобиль столкнулся со стеной гаража, после чего опрокинулся. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Накануне, 30 января, примерно в 18:30 в Воронеже водитель автомобиля ВАЗ-21104, 24-летняя местная жительница, двигалась по улице Чебышева со стороны СНТ «Садовод ВАСО» в сторону улицы Дубровина. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дама не справилась с управлением и врезалась в опору освещения. Двигаясь по инерции, автомобиль столкнулся со стеной гаража, после чего опрокинулся. В результате ДТП водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.