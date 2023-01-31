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НовостиОбщество31 января 2023 11:54

Воронежские школьники пришли к детсадовцам со спектаклем о войне

Старшие товарищи показали ребятам, как дети в тяжелые времена сохраняли семена ржи и пшеницы
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Школьники Ленинского района выступили с инициативой проведения тематических мероприятий совместно с воспитанниками детсадов. На этот раз старшие товарищи, юнармейцы из 13-ой школы посетили детский сад №103, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное восьмидесятой годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

Школьники показали детям фрагмент из спектакля «Хлеб», повествующий о том, как в годы войны дети берегли семена ржи и пшеницы, чтобы после освобождения можно было сеять хлеб, собирать урожай и жить под мирным небом.

В свою очередь, воспитанники детского сада представили гостям трогательную танцевальную композицию.

Организаторы отмечают, что подобный пример взаимодействия школьников и воспитанников детских садов дает положительный результат, обладает хорошим воспитательным эффектом; формирует в детях чувство уверенности в себе, способствует развитию коммуникативных способностей.