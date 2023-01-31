Воронежский фехтовальщик стал победителем международных соревнований

Григорий Бутин (в центре). Фото со страницы "ВООО Федерация фехтования" в VK.

В Могилеве (Белоруссия) финишировал международный турнир по фехтованию «Меч Машеки». Среди спортсменов 2011-13 гг. рождения в соревнованиях рапиристов победил 10-летний воронежец Григорий Бутин.

Несмотря на юный возраст спортсмена, главный тренер сборной Воронежской области по фехтованию Аниса Петрова считает, что его личные качества и список достижений позволяют говорить о серьёзных перспективах.

В минувшем году воспитанник Виктора Снытникова поднимался на пьедестал пяти турниров, в том числе на престижных соревнованиях в Курске, Смоленске и Санкт-Петербурге, традиционно собирающих сильнейших спортсменов. После победы в Могилеве, Григорий Бутин завоевал серебряную медаль на открытом турнире на призы президента Федерации фехтования России, главного тренера национальной сборной Ильгара Мамедова – единственный призовой результат среди юных воронежских фехтовальщиков.

Отметим, что с наградой из Могилева вернулся еще один наш земляк. Матвей Никулочкин стал вторым среди рапиристов в категории 2010-11 гг. рождения.