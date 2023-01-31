В Воронеже девушка из Ростовской области, хотевшая купить квартиру, отдала мошенникам 130 тысяч рублей

Не всему, что написано в интернете, стоит верить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полицейским Центрального района придется разбираться с мошенничеством, жертвой которого стала 21-летняя уроженка Ростовской области. Девушка сейчас живет в Воронеже в арендованной квартире, работает парикмахером. Как и любой нормальной женщине, ей захотелось собственную жилплощадь. 23 января она искала в интернете объявления о продаже однокомнатных квартир. И подумала, что нашла подходящую.

Девушка позвонила по телефону, указанному в объявлении. Ответил мужчина, который предложил перенести общение в мессенджер. Туда он стал присылать фото якобы принадлежащей ему квартиры. А затем сказал, что срочно ее продает, так как по долгу службы вынужден переехать в другой город. Встретиться он не согласился, зато убедил девушку перевести ему в качестве задатка двумя платежами 130 тысяч рублей. После чего перестал отвечать на звонки.

- Преступника разыскивают, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы. Всего 30 января в Воронежской области зарегистрировали девять мошенничеств и шесть краж денег с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный доверившимся аферистам людям, составил более 2,7 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.