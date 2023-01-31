Число строителей на воронежском стадионе «Факел» пообещали увеличить

Реконструкция "Факела" идет уже больше года. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале о решениях, принятых на совещании по поводу реконструкции стадиона «Факел» на улице Маршака. Его глава области проводил с подрядчиком и проектировщиком, а также отвечающими за это направление работы чиновниками.

Александр Гусев сообщил, что на совещании он поручил увеличить число строителей на стадионе. А также приступить к работам на будущей северной трибуне. Сейчас там решают вопрос с переносом электрического кабеля. Также на совещании представитель подрядчика заявил, что на стадионе приступили к монтажу металлоконструкций.

Напомним, работы на «Факеле» долгое время были заморожены из-за принятого решения об увеличении вместимости стадиона с 8 до 10 тысяч человек. Требовалось изменить проект.

На стадионе появится современное футбольное поле - 105х68 метров. Вдоль него установят мачты освещения, табло, четыре КПП, четыре помещения для хранения запрещенных к проносу предметов, 12 касс, навес для досмотра автомобилей и флагштоки. Кроме того, сделают тренировочное поле с искусственным покрытием, освещением и ограждением, а также беговую дорожку.

На территории стадиона сделают парковочные места для персонала и оперативных служб. Возле «Факела» устроят парковку для зрителей и автобусов болельщиков. На стадионе посадят газонные травы и лиственные деревья.