В Воронежской области «Лада» врезалась в «ГАЗель»: ранен водитель

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 31 января, в 3.40 в Бобровском районе на 606 километре трассы «Дон» случилась авария. 49-летний житель Ставропольского края, руливший «Ладой-Приорой», врезался в ехавшую впереди «ГАЗель», которой рулил 52-летний местный шофер.

Водитель «Лады» получил травмы. На скорой его отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему он не смог удержать машину на безопасном расстоянии от «ГАЗели».

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 30 января в Семилукском районе столкнулись два «Шевроле», в больницу попала 59-летняя пассажирка одной из иномарок.