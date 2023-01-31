Воронежские лыжники заняли третье место на чемпионате ЦФО

Ближе всего к пьедесталу была команда девушек. Фото ЦСП СК Воронежской области.

На чемпионате Центрального федерального округа по лыжным гонкам в Красногорске воронежская сборная не завоевала медалей, но сумела показать высокий общекомандный результат – третье место среди 16-ти коллективов.

- Стабильное попадание наших спортсменов в десятку сильнейших позволило в общекомандном зачёте чемпионата ЦФО занять высокое третье место, - подвёл итог главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области Виктор Коняхин. - Хотелось бы отметить, что в наших условиях подготовки такой результат - это успех.

Ближе всего к пьедесталу была команда девушек - Полина Козленко, Арина Старцева, Екатерина Петушина, Юлия Астахова. Всего четыре сотых секунды не хватило для призового результата, в итоге они заняли четвертое место.